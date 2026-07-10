Израиль вскоре передаст Бейруту часть "зоны безопасности" на юге Ливана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израиль при посредничестве США планирует в ближайшие дни передать под контроль Бейрута часть "зоны безопасности", созданной израильскими военными на юге Ливана, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Предполагается, что эту территорию вернут под контроль армии Ливана. В сообщении не уточняется, насколько велика зона, которую Израиль будет готов вернуть ливанской стороне.

"Дальнейшие такие "пилотные зоны" для возвращения Ливану продолжают разрабатываться и планироваться. Центральное командование ВС США координирует действия с обеими странами для продвижения процесса", - приводит телеканал слова своего собеседника из администрации США.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения "Хезболлы".

Конфликт в Ливане в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой". Ливанские военные в нем не участвовали. При этом лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования, зафиксированные в соглашении Израиля и Ливана.