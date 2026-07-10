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Президент Ливана обсудил с главой армии ситуацию на юге страны и действия при отходе войск Израиля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Обстановка на юге Ливана, включая продолжающиеся удары Израиля, стала одной из тем встречи ливанского президента Жозефа Ауна и командующего вооруженными силами Родольфа Хайкала, передает в пятницу телеканал LBCI.

В частности, речь шла о том, как выполнить рамочное соглашение с Израилем, в рамках которого израильские войска, как ожидается, отойдут из ряда районов на юге Ливана, а их место займут ливанские военнослужащие.

Кроме того, обсуждения затронули тему военных миссий на остальной территории Ливана, потребностей военнослужащих м состояния различных военных учреждений.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболлы". При этом конфликт в Ливане в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные в нем не участвовали. В свой черед лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.

Ранее CNN передавал, что в ближайшие дни Израиль при посредничестве США планирует передать под контроль Бейрута часть зоны безопасности. В сообщении не уточняется, насколько велика зона, которую Израиль будет готов вернуть ливанской стороне.

Ливан Жозеф Аун Израиль
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