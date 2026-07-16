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Армия Кувейта сообщила об отражении атаки иранских беспилотников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку иранских беспилотников, сообщает генеральный штаб кувейтской армии.

"Кувейтские силы ПВО в настоящее время отвечают на угрозы вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что звуки воздушных взрывов вызваны перехватом вражеских целей. Кувейтские военные призывают население соблюдать меры безопасности.

По данным иранского телеканала Press TV, ранее с территории Кувейта в сторону Ирана было запущено шесть баллистических ракет. Уточняется, что они пролетели через иракское воздушное пространство.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кувейт
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