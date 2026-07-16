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Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4,8 тыс. человек

Свыше 16,7 тыс. пострадали

Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4,8 тыс. человек
Фото: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате серии землетрясений в Венесуэле увеличилось до 4829 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По официальным данным, пострадали 16,7 тыс. человек, спасены - 6,4 тыс. Власти оказали помощь 128,3 тыс. семей, без крова остались 17,9 тыс. граждан. В 106 временных лагерях размещены 20,8 тыс. человек.

Согласно отчету правительства, повреждены 856 зданий, полностью обрушились 190. В зоне бедствия работают 2,4 тыс. иностранных спасателей, задействованы 30,9 тыс. сотрудников экстренных служб, а также 31,3 тыс. волонтеров.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла
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