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Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"Американские силы нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщило, что американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. Согласно заявлению командования, судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Ормузский пролив
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