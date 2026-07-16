Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщило, что американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. Согласно заявлению командования, судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.