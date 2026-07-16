Поиск

КСИР заявил, что Иран сосредоточил атаки на военной инфраструктуре США в регионе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Операции Ирана сосредоточены на уничтожении американской "наступательной инфраструктуры" по всему региону, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Мохаммади, передает телеканал "Аль-Джазира".

При этом он указал, что США не смогут поддерживать нынешний режим боевых действий и превратить конфликт в войну на истощение.

В последние дни в ответ на американские удары Иран в основном атакует объекты на военных базах, которые используют США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран КСИР Кувейт США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

 CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

 Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

 Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

 Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

CENTCOM сообщил о завершении новой серии военных ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3156 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов