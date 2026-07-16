КСИР заявил, что Иран сосредоточил атаки на военной инфраструктуре США в регионе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Операции Ирана сосредоточены на уничтожении американской "наступательной инфраструктуры" по всему региону, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Мохаммади, передает телеканал "Аль-Джазира".

При этом он указал, что США не смогут поддерживать нынешний режим боевых действий и превратить конфликт в войну на истощение.

В последние дни в ответ на американские удары Иран в основном атакует объекты на военных базах, которые используют США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.