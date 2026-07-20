Поиск

ВС США перехватили шесть связанных с Ираном судов после возобновления блокады

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже шесть связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 19 июля силы CENTCOM перенаправили шесть коммерческих судов и вывели из строя одно, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

Силы CENTCOM возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них, 14 июля. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив блокада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Россия готова организовать переговоры Ирана и стран Персидского залива

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

 Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

Президент РФ на встрече с главой МИД КНДР выразил признательность за поддержку СВО

Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

 Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

Трамп считает правильными планы Бернема по добыче нефти в Северном море

Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

 Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ

 Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов