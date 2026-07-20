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Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Хуситы приступают к морской блокаде Саудовской Аравии, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Мы объявляем о морской блокаде против преступного саудовского врага на основе принципа "око за око". Решение вступает в силу незамедлительно с момента обнародования этого заявления", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сари.

Он отметил, что блокада портов в Йемене и атака на международный столичный аэропорт в Сане не могут остаться без ответа.

"Йеменцы имеют полное право сопротивляться этой незаконной осаде и агрессии всеми доступными средствами", - отметил Сари.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси на прошлой неделе заявил, что Саудовская Аравия сотрудничает с США, Израилем и Британией в их интересах, и что Эр-Рияд настроен агрессивно в отношении Йемена. Он пообещал, что если Саудовская Аравия пойдет на эскалацию ситуации против Йемена, то хуситы ответят ударами по нефтяным и другим жизненно важным объектам королевства.

Ранее в июле в правительстве Йемена заявили, что ударили по столичному международному аэропорту Саны с целью воспрепятствовать приземлению иранского самолета с делегацией хуситов, которая летела из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи. Недовольство вызвал отказ делегации прибыть на самолете йеменского оператора. Но хуситы обвинили военных Саудовской Аравии в ударе по аэропорту и подчеркнули, что такие действия Эр-Рияда "положили конец этапу деэскалации". После этого сообщалось, что хуситы атаковали баллистическими ракетами международный аэропорт Абха в округе Асира на юго-западе Саудовской Аравии.


Йемен Саудовская Аравия
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