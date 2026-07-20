Глава ЕК и новый украинский премьер обсудили соглашение о дронах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила по телефону с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким реформы, необходимые для вступления в ЕС, соглашение сторон по БПЛА и подготовку страны к зиме, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Во время разговора шла речь о реформах, реализация которых необходима, чтобы Украина продвигалась по пути вступления в ЕС. Но также обсуждался вопрос о соглашении по дронам, подписанном на прошлой неделе во время визита председателя фон дер Ляйен на Украину. И говорилось о подготовке к зиме. (...) Мы поддерживаем Украину в финансовом плане, но также и поставками оборудования", - сказала пресс-секретарь на брифинге в понедельник в ответ на соответствующий вопрос.

Другой представитель ЕК Тома Ренье напомнил, что Евросоюз уже выделил Украине 3,9 млрд евро в качестве первого транша средств для покупки дронов в счет кредита в 90 млрд евро. На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила о предстоящей второй выплате средств для этой цели. Также на прошлой неделе был выплачен еще 1 млрд, напомнил Ренье.

Он добавил, что ЕК одобрила выделение дополнительно в ближайшее время 10 млрд евро. "На дроны, конечно, но также на ракеты и самолеты. Мы стремимся поддерживать Украину", - сказал представитель Еврокомиссии.