Россия объявила персонами нон грата двух итальянских дипломатов

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа был вызван в понедельник в МИД России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Вызов дипломата связан "с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии", сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Исходя из принципа взаимности, министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трёх суток", - отмечается в сообщении.

"Хотели бы в этой связи ещё раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказано в сообщении.

Ранее в июле глава МИД Италии Антонио Таяни сообщал, что двое сотрудников российского посольства в Италии были высланы из страны по решению итальянского правительства.

"Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии. Генеральный секретарь министерства иностранных дел уведомил российского посла в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - писал он в соцсети Х.

По словам Таяни, прокуратура Рима по итогам расследования признала их ответственными в ведении разведывательной деятельности.