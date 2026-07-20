Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии этого года импортировал из РФ пшеницы на $8,7 млн, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июне этого зерна было закуплено на $1,5 млн (в июне 2025 года импорта из РФ не было). Июньский показатель оказался выше майского ($1,2 млн). Максимальный импорт российской пшеницы в КНР в этом году пришелся на январь - $5,3 млн.

Китай в январе-июне импортировал пшеницу из восьми стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $415,6 млн), Австралия (на $258,5 млн) и США (на $98,1 млн), сместившие с третьего места Аргентину (на $95,3 млн). РФ сохранила за собой пятое место.

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн).

Поставки российского ячменя в КНР в январе-июне увеличились в два раза, до $84,5 млн с $42,5 млн годом ранее. В июне этого зерна было экспортировано на $14,6 млн против $743,6 тыс. соответственно.

В январе-июне Китай закупал ячмень в семи странах. РФ с третьего места опустилась на четвертое, пропустив вперед Аргентину ($91,2 млн). Лидируют Австралия (на $1,6 млрд) и Канада (на $326,62 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровые пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ КНР, РФ в первом полугодии также поставила в Китай кукурузы на $70 млн, что в 1,4 раза больше, чем год назад (на $49,4 млн). Но в июне отмечено снижение до $12,6 млн с $19,7 млн в июне 2025 года.

Всего в январе-июне Китай закупал кукурузу в 18 странах. РФ сохранила второе место после Бразилии ($147,9 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.

Китай также закупал в РФ овес. В июне его импорт вырос в 5 раз, до $6,6 млн с $1,3 млн годом ранее. За шесть месяцев показатель снизился до $22,6 млн с $25,1 год назад. Среди четырех поставщиков овса в КНР наиболее крупным является Австралия (на $99,5 млн).