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Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и удар по аэропорту в Сане.

- Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли рекордных $15 млрд. Ранее доходы прогнозировались на уровне $11 млрд, а выручка от предыдущего чемпионата, прошедшего в 2022 году в Катаре, составляла $7,6 млрд.

- Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки почти 930 различных воздушных целей, в том числе 917 беспилотников ВСУ.

- ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей" в количестве 297 человек. Как ожидается, 21 июля будет зарегистрирован список от "Единой России".

- "Бюро 1440" успешно запустило вторую партию спутников для российской системы доступа в интернет. Сколько именно спутников было запущено, компания не уточняет.

- Кирсан Илюмжинов решил снова баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Он намерен добиться включения шахмат в программу Олимпийских игр и возвращения Магнуса Карлсена в цикл классического чемпионата мира.

- Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации. Рынок отреагировал умеренным ростом.

- "Левада-центр" (признан в РФ иноагентом) и его директор оштрафованы за несоблюдение закона об иноагентах.

Фотохроника 20 июля

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