Трамп пообещал мощные удары по Ирану в случае гибели американских военных
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что отдал соответствующие распоряжения главе Пентагона Питу Хегсету и командованию ВС США.