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Трамп пообещал мощные удары по Ирану в случае гибели американских военных

Трамп пообещал мощные удары по Ирану в случае гибели американских военных
Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что отдал соответствующие распоряжения главе Пентагона Питу Хегсету и командованию ВС США.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Пентагон
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