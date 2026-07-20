Трамп пообещал мощные удары по Ирану в случае гибели американских военных

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что отдал соответствующие распоряжения главе Пентагона Питу Хегсету и командованию ВС США.