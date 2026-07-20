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Brent подорожала до $90,19 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает, котировки Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц.

К 8:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,09 (2,37%) до $90,19 за баррель. В прошлую пятницу они подорожали на $3,87 (4,59%), до $88,1 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,76 (2,13%), до $84,25 за баррель. За предыдущую сессию контракт подрожал на $3,54 (4,48%), до $82,49 за баррель.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Атаке подверглись военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

"Цена Brent на бирже ICE превысила $90 за баррель этим утром из-за продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке, - написали аналитики ING. - США и Иран продолжают обмениваться смертоносными ударами, и если ситуация не улучшится, мы можем вновь увидеть масштабные атаки по всему Персидскому заливу".

Press TV со ссылкой на заявление КСИР написало, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на семь и достигло 452 единиц, это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых не изменилось и составило 126 единиц.

Baker Hughes Brent Иран США WTI
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