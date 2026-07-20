Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Не менее 5208 человек погибли во время землетрясений, произошедших в конце июня в Венесуэле, сообщил в понедельник спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Таким образом, за сутки число погибших выросло на 89 человек, отмечает агентство ЭФЭ.

Число пострадавших несколько недель не меняется и составляет около 16,7 тыс.

Сильные землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в наиболее пострадавших районах.