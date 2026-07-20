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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Не менее 5208 человек погибли во время землетрясений, произошедших в конце июня в Венесуэле, сообщил в понедельник спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Таким образом, за сутки число погибших выросло на 89 человек, отмечает агентство ЭФЭ.

Число пострадавших несколько недель не меняется и составляет около 16,7 тыс.

Сильные землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в наиболее пострадавших районах.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла
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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

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