Шахматистка Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Венгерская гроссмейстер Юдит Полгар в понедельник заявила, что отказывается от предложения премьера страны Петера Мадьяра стать президентом Венгрии, сообщает агентство ЭФЭ.

"Я не чувствую в себе достаточно сил для того, чтобы взять историческую ответственность объединения нашей разделенной нации, поэтому я не смогу принять предложение", - сказала Полгар.

Она поблагодарила премьера за стремление назначить на эту должность "независимого и не представляющего никакую партию кандидата".

Накануне Мадьяр заявил, что попросит Полгар занять пост президента. Ранее в понедельник парламентарии от венгерской правящей партии "Тиса" единогласно поддержали ее кандидатуру.

Президент в Венгрии выполняет, главным образом, церемониальные функции. Правительство возглавляет премьер.

Полгар добилась серьезных результатов в шахматах. Она стала единственной женщиной, вошедшей в ТОП-10 мирового рейтинга. В 2021 году она была включена во Всемирный зал славы шахмат.

В минувшую субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал поправку к Конституции, которая завершает срок его пребывания на этом посту.