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Глава МИД РФ напомнил, что Эр-Рияду не нужно разрешение на разработки мирного атома

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Саудовской Аравии не требуется разрешение США на разработку мирного атома, это право каждого государства - участника ДНЯО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Прозвучало объявление, что Соединенные Штаты - так странно это все сформулировано - разрешили Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Тут разрешать не требуется, потому что обогащение урана в мирных целях - это право любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Вместе с тем, указал Лавров, "движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу и независимость - будут такие настроение расти".

"Я с сожалением об этом говорю. Потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются Соединенные Штаты и ряд их союзников пытаются реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование", - сказал глава МИД РФ.

Саудовская Аравия Сергей Лавров МИД
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