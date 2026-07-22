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Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки

Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки
Джей Клейтон
Фото: Aaron Schwartz/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по разведке одобрил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки, несмотря на противодействие демократов, передает CBS News.

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Результат голосования - 9 "за", 8 - против; голоса членов комитета разделились по партийной линии, поясняет телеканал.

"Клейтон - высококвалифицированный кандидат с богатым опытом борьбы с широким спектром угроз национальной безопасности. Я рад, что комитет Сената по разведке проголосовал за продвижение его кандидатуры на пост директора Национальной разведки", - сообщил во вторник председатель комитета, сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Клейтона, бывшего прокурора Южного округа Нью-Йорка, в июне.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что покидает свой пост из-за тяжелой болезни мужа.

Дональд Трамп Сенат Джей Клейтон
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