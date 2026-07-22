AP сообщило о более чем 500 раненых военных США в ходе конфликта с Ираном

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество раненых американских военнослужащих в ходе военных действий США против Ирана выросло до более чем 500, сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Это превышает официальные данные Пентагона, согласно которым ранения получили 482 военнослужащих.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что за последние две недели в ходе проведения военных операций США против Ирана ранения различной степени тяжести получили почти 100 американских военных.

На данный момент погибли в общей сложности 18 американских военнослужащих.