Песков призвал не обращать внимание на публикацию о неготовности РФ к переговорам до полного контроля над Донбассом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Россия не намерена возобновлять переговоры до полного установления контроля над Донбассом.

"Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, на них не нужно обращать особое внимание. Они, скорее, относятся в большей степени к разряду спекуляций", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин, выступая перед руководящим составом МИД, обозначил главные условия для остановки боевых действий. "Все эти условия действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И мы неоднократно повторяли, что Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также не стал комментировать содержащееся в статье утверждение, что Кремль не намерен обсуждать возвращение каких-то территорий.

"Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме", - заметил он.