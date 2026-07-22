Цены на электроэнергию в Японии достигли максимума за три года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Стоимость электроэнергии в Японии поднялась до самого высокого уровня более чем за три года (с января 2023 года) из-за изнуряющей жары, ослабления курса иены и повышения стоимости топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Общенациональная цена на электричество с поставкой "на день вперед" в среду достигла 24,78 иены ($0,15) за кВт.ч, взлетев на 24% на этой неделе, по данным Японской биржи электроэнергии.

На большей части территории Японии в среду была зафиксирована значительно более высокая температура, чем обычно в это время года, в том числе в Токио она приблизилась к 37 градусам. По оценкам метеорологов, необычная жара ненадолго спадет в выходные дни в окрестностях столицы, а затем температура постепенно поднимется до аномально высоких уровней на следующей неделе.

Спотовая цена на СПГ во вторник поднялась до максимума с конца марта (до $21,61 за миллион британских тепловых единиц), что также стало причиной подорожания электричества.

Тем временем, курс нацвалюты впервые с 1986 года опустился ниже отметки в 163 иены/$1, что еще больше повысило стоимость электроэнергии, учитывая сильную зависимость Японии от импортного газа и угля для производства электричества.