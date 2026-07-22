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Япония в июне пошла на увеличение импорта СПГ после пяти месяцев снижения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Июнь для энергетики Японии сложился довольно удачно. Небольшое снижение напряженности на рынке позволило нарастить импорт газа, что в сочетании с умеренной погодой (на уровне климатической нормы) позволило нарастить коммерческие запасы СПГ в стране.

Как сообщило министерство финансов, в июне 2026 года Япония получила 4,718 млн тонн СПГ, что на 6% больше, чем годом ранее. Это максимальный объём за последние три месяца. До этого импорт падал пять месяцев подряд. С начала 2026 года суммарный импорт снижается на 4% до 30,88 млн тонн. Ранее сообщалось, что Южная Корея в июне перешла от ограничений к наращиванию импорта СПГ. Одновременно снижаются поставки СПГ в Европу.

Наряду с ростом импорта Япония начала активно восполнять коммерческие запасы СПГ. В июне они выросли на 440 тыс. тонн, а в начале июля - еще на 80 тыс. тонн.

Поставки российского СПГ составили 382 тыс. тонн в июне, что на 52% больше, чем годом ранее. С начала нынешнего года поставки растут на 0,3% до 2,905 млн тонн. Японские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых сделок.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Из региона Ближнего Востока (как и в прошлом месяце) пришло всего два танкера (126 тыс. тонн), при том что годом ранее было поставлено 356 тыс. тонн. Этот газ мог прийти только из Омана, который находится за пределами перекрытого Ормузского пролива.

Поставки американского СПГ за месяц выросли на 51% до 410 тыс. тонн; с начала года поставлено 2,507 млн тонн (-7%).

На фоне развития летнего пика потребления и дефицита газа Япония наращивает импорт угля: в июне он вырос на 10% до 11,76 млн тонн, а мае – на 12% до 11,54 млн тонн. Впрочем, эти значения далеки даже от сезонных пиков (в январе было импортировано почти 16 млн тонн).

Япония
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