Буря обрушилась на ряд стран Балканского полуострова, есть пострадавшие

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек пострадали в результате бури, которая обрушилась накануне вечером на столицу Северной Македонии Скопье, сообщает в среду македонский телерадиоканал МРТ.

По его данным, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Ряду объектов в городе нанесен материальный ущерб. Повреждены кровли зданий, а также около 200 автомобилей.

За несколько часов на линию Центра кризисного управления в Скопье поступило 8,3 тыс. звонков.

Сообщения о непогоде в ночь на среду также поступили и из других районов Балкан. Так в прибрежных районах Хорватии порывы ветра достигали почти 40 м/с, удар молнии вызвал лесной пожар в горах близ города Макарска, возгорание быстро ликвидировали пожарные.

В Сербии наиболее серьезный удар стихии пришелся на юго-запад страны. Из-за падения деревьев нарушено энергоснабжение ряда населенных пунктов.

О повреждении линий электропередач из-за ливней и ураганных ветров также сообщают в Албании и Черногории.