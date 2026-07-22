Совет мира предложил создать "пилотную зону" для поселения палестинцев в занятом Израиле Рафахе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Созданный США Совет мира в рамках стабилизации ситуации в секторе Газа выдвинул идею учредить "пилотную зону" в районе занятого израильским войсками с мая 2024 года Рафаха, где могли бы поселиться десятки тысяч палестинцев, сообщает в среду Financial Times (FT).

"Сотрудник Совета заявил, что это проект для палестинцев, реализуемый палестинцами, заниматься ими будут палестинские технократы. Там заявили, что за последние дни развитие получило несколько элементов плана, включая прибытие персонала международных стабилизационных сил и дополнительного оборудования, обеспечение международной поддержки", - информирует газета.

В Совете добавили, что план "гуманитарной зоны управления" в Рафахе будет реализовываться независимо от статуса переговоров с участием движения ХАМАС, полученный опыт могут распространить и на другие районы. Порядок в ней будут обеспечивать международные стабилизационные силы - военные из различных стран.

Однако, отмечает FT, данный проект походит на ранее высказывавшиеся представителями США и Израиля идеи размещать палестинских гражданских лиц в определенные районы сектора Газа, где за порядком бы следили израильские военные; в ООН и гуманитарных организациях такие идеи отвергали.

В координационном центре под эгидой США, который следит за перемирием в Газе, неоднократно изучали планы нормализации обстановки в жилых районах, они напоминали нынешнюю инициативу по Рафаху. По словам источников, предлагалось в том числе получить финансирование от ОАЭ для первой из таких зон.

Между тем, напоминает издание, переговоры о мирном соглашении по Газе буксуют; отряды ХАМАС отказались разоружаться; миллиарды долларов международной поддержки, обещанные по линии Совета мира, пока не поступили; международные стабилизационные силы так и не развернули в значительном объеме. Город Рафах серьезно разрушен, почти покинут жителями. Здесь действует ополчение из числа палестинцев, вооружаемое Израилем.

Два источника заявили FT, что проект "пилотной зоны" не указывает на улучшение ситуации в будущем в анклаве. "Они в отчаянии, пытаются продемонстрировать хоть что-то", - сказал один из собеседников издания.

В Совете подчеркивали, что никого из жителей не заставят покинуть сектор Газа. Однако один из источников рассказал, что Египет, граничащий с районом Рафаха, опасается, что план создать "пилотную зону" в Рафахе и переправить туда палестинцев - возможный пролог к изгнанию палестинцев на египетскую территорию.

В данный момент израильские военные контролируют более половины анклава. По данным агентства Assocciated Press, Армия обороны Израиля возводит на территории сектора земляной вал, который бы защитил военнослужащих и израильские поселения вблизи анклава от атак. Барьер идет вдоль демаркационной линии прекращения огня ("желтая линия"), на которую Израиль отвел войска по соглашению октября 2025 года о перемирии с ХАМАС, и разрезает сектор надвое.