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В Болгарии депутаты проголосовали за размещение восьми самолетов-заправщиков США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты болгарского парламента в среду поддержали инициативу о размещении восьми самолетов-заправщиков ВВС США и 250 американских военнослужащих в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

В поддержку инициативы высказались 136 парламентариев из партий "Прогрессивная Болгария" и "Движение за права и свободы". Представители оппозиции - коалиция "ГЕРБ-СДС", а также партии "Демократическая Болгария" и "Продолжаем перемены" участия в голосовании не принимали.

Самолеты ВВС США и американских военнослужащих планируется разместить на аэродроме "Безмер" неподалеку от города Ямбола на юго-востоке Болгарии.

Болгария США
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