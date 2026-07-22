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МИД Ирана заявил, что вопреки утверждениям США под горой Пикакс ядерного объекта нет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В районе горы Кух-е Коланг (Пикакс) в Иране не идут работы по ядерной программе, а США, утверждая обратное, лишь ищут повод для продолжения ударов, заявил в среду представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Одержимость Вашингтона Кух-е Колангом, где нет никакой активности в ядерной сфере, не что иное, как сфабрикованный предлог для агрессии, разрушений, саботажа", - написал Багаи в соцсети X.

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Он подчеркнул, что неоднократные удары США по гражданским ядерным объектам в Иране нарушают Устав ООН и международное право, резолюции МАГАТЭ и СБ ООН. "Кстати, а где генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который также является кандидатом в генсеки ООН?" - отметил Багаи.

По его словам, США демонстрируют "глубоко укоренившуюся враждебность" к научно-техническому развитию Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени американские военные нанесут удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится ядерный объект. В свою очередь, в командовании ВС Ирана предупредили, что такой удар спровоцирует расширение вооруженного конфликта стран.

Иран Пикакс США
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