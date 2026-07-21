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Трамп анонсировал удары по горе Пикакс в Иране с предполагаемым ядерным объектом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - США нанесут в скором времени сильные удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, объявил во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы нанесем удары по этому району очень скоро и очень мощно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран мог переместить центрифуги для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс.

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Трамп отметил, что в настоящее время СМИ зачастую публикуют ложную информацию про Иран, но при этом не исключил, что это сообщение может быть и правдой. "Я думаю, иранцы могли это сделать. Но мы не располагаем такими данными", - заявил он.

В то же время, по мнению Трампа, возможное перемещение центрифуг "не имеет никакого значения, потому что у Ирана нет ядерных материалов".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что разведка Израиля полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. Согласно источникам, Израиль передал эти разведданные Вашингтону, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские ВС нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Гора Пикакс расположена в центре Ирана в 1,5 км от завода по обогащению урана в Натанзе. Объект под горой Пикакс, сооружение которого началось в 2020 году, бомбардировки не затронули.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран Пикакс
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