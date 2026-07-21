Израиль считает, что Иран спрятал ядерные центрифуги под горой Пикакс

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Израильская разведка полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица.

Эти сведения усиливают опасения Израиля и США по поводу того, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу на новой площадке, отмечает издание.

Как сообщают источники газеты, Израиль передал эти разведывательные данные США, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по горе Пикакс в Иране на фоне очередного витка эскалации американо-иранского конфликта. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью журналисту Хью Хьюитту 13 июля.

Гора Пикакс расположена в центре Ирана в 1,5 км от завода по обогащению урана в Натанзе, который серьезно пострадал в результате американо-израильских ударов летом 2025 года. Объект под горой Пикакс, сооружение которого началось в 2020 году, бомбардировки не затронули.

Этот комплекс, известный как гора Коланг, находится на глубине от 100 до 150 метров под скальной породой, что достаточно глубоко, чтобы противостоять любому авиаудару с применением обычных бетонобойных бомб.

В начале июля вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISIS), основываясь на результатах анализа новых спутниковых снимков, сообщил, что в районе комплекса наблюдаются строительные работы.

"На дорогах, ведущих к открытым западным туннельным порталам, можно увидеть движение грузового транспорта, что указывает на то, что строительство внутри туннельного комплекса, а также укрепление входа в него продолжаются", - отметили эксперты.

По их мнению, Иран однозначно ведет работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана.