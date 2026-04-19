Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов.

"Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение. Надеюсь, они на него согласятся, потому что в противном случае США разрушат все иранские электростанции и мосты", - написал он в соцсети Truth Social.

"Я больше не буду "хорошим парнем", и если они не согласятся на сделку, то я сделаю с Ираном то, что должны были сделать еще предыдущие президенты США за прошедшие 47 лет", - добавил американский президент.

В конце своего поста он заявил о необходимости "остановить иранскую машину убийств".

Такие же угрозы в адрес Ирана звучали от Трампа и ранее этой весной. Затем он согласился на 10-дневное прекращение огня, и стороны провели раунд переговоров в Исламабаде. Тот раунд успеха не принес.