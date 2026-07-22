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Регулятор энергетики Молдавии согласовал повышение тарифа на газ в 1,4 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию энергетики (АNRE) Молдавии представило на общественное обсуждение проект решения о повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей на 40,8% - с 14,42 лея/1 кубометр до 20,3 лея/1 кубометр (с НДС), сообщило агентство.

Ранее госкомпания Energocom (основной поставщик газа в Молдавию) предложила повысить тариф на 45,1%, до 20,93 лея/1 кубометр на фоне резкого увеличения стоимости газа на европейских биржах.

Согласно расчетам ANRE, новый тариф в основном определяется увеличением стоимости закупки природного газа до 598,5 евро/1 тыс. кубометров. В тариф также включены затраты на транспортировку и распределение газа, затраты на поставку, включая расходы, связанные с выставлением счетов и обслуживанием потребителей, а также регулируемая прибыльность поставщика. С учетом данных затрат, после повышения тарифа стоимость газа для конечных потребителей составит эквивалент 1011 евро/1 тыс. кубометров.

Проект решения был подготовлен на основе заявки, поданной компанией Energocom 15 июля, и будет рассмотрен советом директоров АNRE.

Energocom поясняла, что предложение обусловлено значительными изменениями стоимости закупки природного газа на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке, что повлияло на европейские рынки природного газа, вызвав рост и волатильность цен.

По данным Energocom, при утверждении действующих регулируемых цен учитывалась средневзвешенная закупочная цена природного газа на 2026 год в размере 404,24 евро за 1 тыс. кубометров. "Впоследствии рыночные условия значительно изменились, так что на период с января по июль 2026 года средняя закупочная стоимость составила приблизительно 423,28 евро за 1 тыс. кубометров, а на период с августа по декабрь 2026 года она оценивается примерно в 623,54 евро за 1 тыс. кубометров", - пояснила компания.

Energocom была назначена поставщиком газа с правом оказания коммунальных услуг с 1 сентября 2025 года вместо АО "Молдовагаз", у которого лицензия на поставку газа была отозвана по решению ANRE. В настоящее время на долю Energocom приходится более 90% импорта газа в правобережную Молдавию, она ответственна за газоснабжение более 830 тыс. потребителей.

Молдавия импортирует около 0,9 млрд кубометров природного газа в год, закупая его на международных товарных биржах, в основном в Румынии.

Официальный курс на 22 июля - 17,58 лея/$1.

Energocom Молдавия
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