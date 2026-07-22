Индонезия получила первую партию нефти из РФ в рамках плана на 150 млн баррелей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Индонезия начала закупку российской нефти в рамках правительственного плана, предусматривающего импорт сырья общим объемом 150 млн баррелей, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия на открытии саммита и выставки Global Hydrogen Ecosystem в Джакарте.

"Мы уже реализовали первый этап", - сказал министр, слова которого приводит местное информагентство Antara.

Лахадалия отметил, что страна по-прежнему зависит от импорта нефти, и обеспечение достаточных внутренних запасов топлива остается критически важным. По его словам, Индонезия продолжит импортировать нефть независимо от страны ее происхождения, если эти поставки соответствуют действующим регуляторным требованиям.

По информации Bloomberg, ссылающегося на таможенные данные, партия российской нефти - порядка 770 тыс. баррелей - на общую сумму около $75 млн была доставлена в индонезийский порт Баликпапан 29 июня. В качестве порта отгрузки нефти, перевезенной танкером Sierra, был указан порт Козьмино.

В апреле индонезийский еженедельник Tempo сообщил со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, что Индонезия договорилась с РФ о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе визита президента Индонезии в Москву 13 апреля. Соглашение позволит хранить нефть внутри страны в качестве буфера на случай потенциальных экономических потрясений, пояснил он.

Россия первоначально согласилась оперативно поставить 100 млн баррелей нефти по сниженной цене и дополнительно 50 млн баррелей в случае необходимости.