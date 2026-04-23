Индонезия договорилась о покупке у России 150 млн баррелей нефти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Индонезия договорилась с Россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене, пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе визита президента Индонезии в Москву 13 апреля. Соглашение позволит хранить нефть внутри страны в качестве буфера на случай потенциальных экономических потрясений, пояснил он.

Россия первоначально согласилась оперативно поставить 100 млн барр. нефти по сниженной цене и дополнительно 50 млн барр. в случае необходимости.

Альтернативные поставки из России Индонезия намерена наладить в условиях глобального энергетического кризиса, вызванного эскалацией геополитической напряженности, включая конфликт между США, Израилем и Ираном.

Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия планирует уже в апреле начать импорт российского сырья.