Силы ЕС задержали танкер, который считают российским под чужим флагом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в хождении под чужим флагом в нарушение международного морского права, был задержан 20 июля силами военно-морской операции ЕС EUNAVFOR MED IRINI, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы подкрепляем наши санкции (в отношении России - ИФ) действиями на море. Параллельно государства-члены (Евросоюза - ИФ) на этой неделе разрешили операции EUNAVFOR ATALANTA начать проводить проверки флага на судах, подозреваемых в принадлежности к российскому теневому флоту, аналогично операции IRINI", - написала она в соцсети.

В этом высокий представитель ЕС по иностранным делам видит "усиление давления на российский теневой флот".