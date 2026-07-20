ЕК настаивает на запрете транспортировки СПГ из РФ в рамках 21-го пакета санкций

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не намерена отказываться от предложенного в рамках проекта 21-го пакета санкций в отношении РФ полного запрета на транспортировку российского СПГ, но дискуссии на эту тему продолжаются, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Мы придерживаемся нашего предложения по 21-му пакету санкций. Как вы знаете, это всё ещё предмет дискуссий с государствами-членами. Поэтому не будем вдаваться в детали этих дискуссий, мы ждем утверждения (пакета - ИФ). Каждый пакет санкций, в данном случае 21-й, требует единогласия", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы знаем, что это непростой вопрос. С предыдущим 20-м пакетом мы справились. И мы продолжаем нашу работу с целью утверждения также и 21-го пакета санкций", - добавила Пинью.

При этом она подчеркнула, что запрет на предыдущие ограничения по российскому СПГ вступил в силу, он продолжит действовать.

Последние ограничения против российского сжиженного природного газа были введены в рамках 20-го пакета санкций ЕС. В отличие от предыдущего, 14-го, пакета, который запретил перевалку газа в портах ЕС, 20-й пакет был направлен против технического обслуживания флота и работы европейских терминалов.

Все эти меры касаются территории, портов и импорта самого Евросоюза. Обсуждаемое в настоящее время предложение ЕК по 21-му пакету призвано запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами, что не преследовалось до сих пор.

Греция пытается добиться особых условий или переходного периода для конкретных судовладельцев, в первую очередь для компании Dynagas.

Компания владеет газовозами ледового класса Arc7, специально спроектированными для работы в Арктике, которые обслуживают завод "Ямал СПГ". Греция утверждает, что эти высокоспециализированные суда невозможно использовать в других регионах, и компания будет вынуждена продать их незападным покупателям, что только передаст прибыльный бизнес в чужие руки.

Афины требуют не распространять новый запрет на долгосрочные контракты, которые греческие танкеры ледового класса обязаны выполнять по договорам с "Ямал СПГ". Полный разрыв этих соглашений, заявляет греческая сторона, грозит судовладельцам дефолтом.

Греческие дипломаты настаивают на проведении глубокого экономического анализа. Они хотят доказать Брюсселю, что запрет на транспортировку разорит европейских перевозчиков, но не лишит Россию доходов, так как СПГ просто уйдет на азиатские суда.