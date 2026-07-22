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Индийская "партия тараканов" готова к диалогу с властями о проблеме с экзаменами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В индийском политическом движении "Народная партия тараканов" заявили, что открыты к диалогу с правительством о вызвавшей большой резонанс в обществе проблеме утечки экзаменационных материалов , но только на своей или нейтральной территории, сообщает Hindustan Times.

"Глава правящей "Индийской народной партии" в верхней палате парламента, министр здравоохранения и поддержки семьи Индии Джагат Пракаш Надда захотел поговорить с нами. Он пригласил нас к нему в резиденцию, но мы дали категорический отказ. (...) Если министры хотят поговорить, им следует идти к народу", - заявил представитель движения Саурав Дас.

Переговоры должны проходить в столичной обсерватории Джантар-Мантар, которая стала местом сбора протестующих, или же на нейтральной территории поблизости, считают в движении.

22 июля там собралось более 1 тысячи участников протестов. Демонстрации молодежи и оппозиционеров прошли и в других городах Индии. У здания парламента 22 июля также прошла акция протеста. Парламентарии от оппозиции требуют отставки министра образования Дхармендры Прадхана, который накануне заявил, что "правительство на 100% привержено обсуждению в парламенте экзаменов".

21 июля член партии "Индийский национальный конгресс", лидер оппозиции в нижней палате парламента Рахул Ганди организовал акцию протеста вблизи резиденции премьер-министра страны Нарендры Моди и выступил с призывом к его отставке. Полиция потребовала прекратить протест, однако Ганди отказался и был задержан. Позже его отпустили.

Политическое движение "Народная партия тараканов" намерено добиваться реформ в системе образования и отставки министра образования. Движение не зарегистрировано как политическая партия, но пользуется активной поддержкой молодежи. Оно было создано в мае 2026 года, после того как председатель Верховного суда Индии Сурья Кант назвал активистов и неработающую молодежь тараканами.

20 июля около 50 тысяч человек вышли на марш к парламенту. Они протестуют, в частности из-за того, что материалы вступительного экзамена в мединститут, который сдавали около 2 млн человек, были проданы, в связи с чем результаты экзамена аннулировали, и абитуриентам пришлось пересдавать его. Полиция использовала дубинки и слезоточивый газ.

Джантар-Мантар Индия Рахул Ганди Джагат Пракаш Надда
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