Военные РФ нанесли удары по двум судам, которые доставляли военные грузы в Одессу и Черноморск

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары еще по двум судам, которые доставляли военные грузы в порты Одесса и Черноморск, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и Черноморск", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что в течение дня в порту Черноморск поражено судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для вооруженных сил Украины, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с ГСМ.

По информации Минобороны РФ, в течение дня в Одесском порту поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Минобороны РФ заявило, что на переходе морем поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Одессы.

"В городе Одесса и населенном пункте Молодежное (10 км юго-зап. Одессы) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В среду утром министерство заявило, что ночью нанесены удары по логистическому центру в Одессе и целям в Одесском порту.

"В городе Одесса поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в населенном пункте Ковалевка - батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, в ходе ночного удара в Одесском порту поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Минобороны РФ заявило, что ночью поражены два судна на переходе морем, они доставляли военные грузы в порты Одесса и Черноморск.