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Главным документом саммита ШОС станет декларация 25-летия организации

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ключевым документом саммита ШОС, который пройдет 31 августа - 1 сентября, станет декларация 25-летия организации, сообщил в пятницу журналистам глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

"Ключевым документом саммита станет Бишкекская декларация 25-летия, в которой будут отражены наши подходы к взаимодействию в рамках ШОС, согласованные позиции по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Готовится к подписанию лидерами наших стран проект протокола о внесении изменений и дополнений в хартию ШОС - главный документ организации, а также ряд решений глав государств, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС, укрепление ее институционального потенциала и расширение практического сотрудничества по всем основным направлениям", - сказал он.

По его словам, ключевым вопросом заседания Совета министров иностранных дел, которое прошло в пятницу в Чолпон-Ате (курортный город на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии - ИФ) стала подготовка к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС.

"Саммит должен придать новый импульс работе организации и определить конкретные ориентиры дальнейшего взаимодействия в интересах безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ШОС. Министры завершили подготовку базового пакета документов, который будет внесен на утверждение лидерами наших стран", - отметил Кулубаев.

ШОС Киргизия
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