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США компенсируют ущерб от иранских ударов по судам за счет активов Тегерана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что ущерб судам, пострадавшим от иранских ударов в Ормузском проливе, будет компенсироваться за счет замороженных активов Тегерана.

"До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, ущерб "может быть очень существенным", однако президент считает это "справедливым и соразмерным" решением.

Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив
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