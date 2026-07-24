США компенсируют ущерб от иранских ударов по судам за счет активов Тегерана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что ущерб судам, пострадавшим от иранских ударов в Ормузском проливе, будет компенсироваться за счет замороженных активов Тегерана.

"До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, ущерб "может быть очень существенным", однако президент считает это "справедливым и соразмерным" решением.