Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по Ирану

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска начали очередную ночную серию ударов по иранским военным целям. Это уже 13-я подряд ночь ударов, направленных на привлечение Ирана к ответственности и снижение угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции для коммерческого судоходства", - говорится в сообщении.

Операция началась в четверг в 18:45 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:45 по Москве).