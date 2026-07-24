ЕС расширил список товаров, запрещенных для экспорта в Белоруссию

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз расширил список продукции, запрещенной к экспорту в Белоруссию, соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

"Целесообразно расширить перечень товаров, которые могут способствовать военно-технологическому совершенствованию Белоруссии или развитию ее оборонного сектора и сектора безопасности", - говорится в документе.

Под ограничения подпали никелевые и бериллиевые порошки, никель и его сплавы, отдельные материалы для авиационной и оборонной промышленности, а также оборудование для БПЛА, включая наземные станции управления, системы радиоэлектронного подавления и перехвата, пусковые установки, сервомоторы и системы прерывания полета.

Также введены дополнительные ограничения на импорт таких товаров из Белоруссии, как медная, никелевая, свинцовая руды, руда драгоценных металлов, необработанный цинк, щелочноземельные металлы, оксиды цинка и хрома, талловое масло, стеклянная посуда и автомобильные запчасти.

При этом предусмотрены переходные периоды для уже заключенных контрактов. До 25 октября 2026 года разрешено завершить поставки таллового масла, изделий из стекла и автозапчастей, до конца года разрешен импорт белорусских углеводородов в Венгрию.

Также Совет ЕС предусмотрел исключения для поставок оборудования, необходимого для поддержания гражданской интернет-инфраструктуры в Белоруссии.