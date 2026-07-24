Китай высказался против введения США односторонних пошлин

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР по-прежнему не приемлют каких-либо пошлин со стороны США, введенных ими без консультаций с другой стороной, заявил в пятницу журналистам представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Позиция Китая по китайско-американским торговым и экономическим отношениям остается последовательной и ясной. На пресс-конференции Линь Цзянь сказал, что Китай выступает против односторонних мер с пошлинами в любой форме, тарифные и торговые войны не благоприятствуют ни одной из сторон конфликта", - передает издание Global Times.

В пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира сообщили, что Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом. "Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений", - говорилось в сообщении.

Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%.

Они придут на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%. Срок этих пошлин, введенных на 150 дней, истекает в пятницу. Трамп ввел эти меры в феврале, после того как Верховный суд США отменил пошлины, принятые в прошлом году.