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Восемь документов подписано по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Восемь документов, в том числе решение о плане взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации (СМИД), сообщила в пятницу пресс-служба МИД Киргизии.

"По итогам заседания СМИД сторонами были подписаны семь решений и одно заявление", - говорится в сообщении.

В числе подписанных документов значатся решения о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и кандидатуре города Лахор (Пакистан) на право получения статуса "Туристическая и культурная столица Шанхайской организации сотрудничества" в 2026-2027 гг.

В пятницу в городе Чолпон-Ата (курортный город на берегу озера Иссык-Куль на севере Киргизии) под председательством киргизской стороны состоялось очередное заседание СМИД ШОС.

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