Объявленные США таможенные тарифы в 10% соответствуют их обязательствам перед ЕС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новые импортные пошлины, введенные США, соответствуют обязательствам, предусмотренным совместной декларацией сторон по рамочному торговому соглашению от 21 августа 2025 года, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Это тарифы, которые заменяют временные тарифы, установленные решением Верховного суда (США - ИФ). Эти временные тарифы истекли сегодня. И по этой причине правительство (США - ИФ) объявило о новом таможенном режиме (...) Этот начинающийся сегодня для Европейского союза новый таможенный режим включает всеобщую пошлину в 10%, которая полностью соответствует совместной декларации Европейского союза и Соединенных Штатов по этому вопросу", - сказала она.

Она объяснила, что эти таможенные пошлины ниже максимума в 15%, согласованного этой совместной декларацией. "Новый таможенный режим охватывает все виды экспорта ЕС, которые будут облагаться на том же уровне, что и раньше, или по более выгодным тарифам. И все это, конечно, в пределах потолка, установленного в 15%", - продолжила Пинью.

По ее словам, этот режим также восстанавливает таможенные исключения, которые были введены для ЕС.

"Каждый раз, когда вводится новый таможенный режим, что-то меняется. Но мы знаем в этом конкретном случае, что изначальные исключения восстановлены и что объявление о тарифах полностью соответствует принятым обязательствам и решениям ЕС и США", - сказала представитель ЕК.

Пинью добавила, что Евросоюз не согласен с обоснованием Вашингтоном введения нового таможенного режима как меры против принудительного труда, о чем ЕС заявил американским партнерам. В Евросоюзе, сказала пресс-секретарь, действуют очень надежные правила относительно принудительного труда.

Офис торгового представителя США Джеймисона Грира сообщил, что Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом. "Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений", - говорится в сообщении.

Пошлины в 10% будут введены для стран, которые обязались принять запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить его соблюдение. Остальные страны будут облагаться пошлиной в 12,5%.

Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%.

Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона, отмечает газета.