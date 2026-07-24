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Польша предложила США совместное производство ракет для украинских Patriot

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Варшава предложила в Вашингтону, чтобы США, Украина и Польша совместно производили ракеты для системы Patriot, сообщила на брифинге замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецка. Ее цитирует Военно-издательский институт при Минобороны Польши (WIW).

"Мы предложили, чтобы это сотрудничество представляло собой трехстороннюю схему между Соединенными Штатами, Украиной и Польшей, поскольку цель состоит в обеспечении безопасного места производства. Помимо географического и геополитического положения Польши, растущие возможности польской оружейной промышленности также способствуют такому сотрудничеству", - сказала Собковяк-Чарнецка.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot.

Patriot Дональд Трамп Минобороны Польша США Украина Магдалена Собковяк-Чарнецка
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