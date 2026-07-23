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Американский постпред обсудил с Зеленским тему Patriot и дронов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским производство на украинской территории ракет для систем Patriot, а также договоренности по дронам.

"Мы обсудили заключенную президентом Трампом сделку по дронам, а также то, каким образом мы можем добиться прогресса по теме ракет-перехватчиков для Patriot", - написал Уитакер в соцсети X.

Также, по словам постпреда, состоялся обмен мнениями по программе PURL, в рамках которой союзники США покупают у Вашингтона оружие для Киева.

Наконец, Уитакер заверил, что США "продолжают работу над долгосрочным урегулированием" украинского конфликта.

Ранее этим летом президент США Дональд Трамп заявил, что планирует выдать Украине лицензию для производства ракет Patriot.

Кроме того, Трамп выразил готовность покупать у Киева дроны, чтобы тестировать их боевые возможности.

США Мэтью Уитакер Украина Владимир Зеленский Patriot дроны
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