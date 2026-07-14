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Премьер Польши заявил об отсутствии планов по поставке Украине ракет для ЗРК Patriot

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Варшава в настоящее время не планирует передавать Киеву ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил во вторник журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В настоящее время Польша не планирует таких пожертвований", - сказал Туск, которого цитирует портал Defence24.

"Пока я являюсь премьер-министром, Польша в меру своих возможностей и без ущерба для нашей безопасности, но будет активно участвовать в оказании помощи Украине", - добавил он.

Накануне замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик сообщил, что Варшава передала Киеву "от 3 до 9 ракет для системы Patriot". Он отказался прямо отвечать на вопрос о конкретном количестве, отметив, что переданные ракеты составляют "незначительную часть наших запасов".

Patriot Польша Украина Дональд Туск
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