Послы Саудовской Аравии и Йемена обсудили йеменскую ситуацию с замглавы МИД РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил в пятницу ситуацию в Йемене и вокруг него с послами Саудовской Аравии и Йемена в Москве.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД РФ, встреча состоялась по просьбе глав дипмиссий этих двух стран в Москве.

"В ходе беседы проведён обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него. Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации там военно-политической обстановки из-за новой эскалации напряжённости в зоне Персидского залива и Красном море", - говорится в сообщении.

"Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности судоходства прилегающей к северной части этой страны акватории, а также наращивания международных усилий по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - отметили на Смоленской площади.



