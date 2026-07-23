Трамп пригрозил хуситам военной силой в случае продолжения их атак в Красном море

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море.

"Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы - подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно", - написал президент в соцсети X.

Трамп напомнил, что США ранее уже наносили удары по хуситам из-за их угроз в адрес коммерческого судоходства. После того, напомнил президент, хуситы "вели себя очень ответственно", в том числе во время конфликта США с Ираном, но теперь ситуация переменилась.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Впоследствии хуситы объявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море - ENCELIA и LAYLA, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду. Пожар на танкере ENCELIA позднее сняли со спутников.

Тем временем, по данным западных СМИ, некоторые суда в регионе изменили маршрут следования, чтобы не проходить Баб-эль-Мандебский пролив. Так, некоторые суда повернули на север, чтобы покинуть Красное море через Суэцкий канал.