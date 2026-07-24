Совет ЕС ввел санкции против шести иранцев за нарушения прав человека

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу, что ввел санкции "за серьезные нарушения прав человека" в Иране против шести физических лиц.

В коммюнике совета сообщается, что в санкционный список включены пять судей региональных революционных судов Ирана, "которые председательствовали на процессах против религиозных меньшинств и политических диссидентов, включая лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, на основании расплывчатых обвинений в нарушении национальной безопасности и религиозных норм".

В нем говорится, что "они выносили смертные приговоры и присуждали длительные тюремные сроки, подвергали телесным наказаниям, штрафам или дополнительным наказаниям политических диссидентов и правозащитников, в том числе в связи с протестным движением "Женщина, жизнь, свобода" 2022 года после смерти под стражей Махсы Амини".

Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против Нимы Салехи, иранского хакера и компьютерного инженера, основателя и ведущей фигуры в кибергруппировке Ashiyane. "Компания Ashiyane Digital Security тесно сотрудничает с киберполицией (FATA), включенной в список ЕС, и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и несет ответственность за интенсивные кибератаки как на внутренних оппонентов и реформаторов, так и на зарубежные институты, тем самым помогая в подавлении оппозиции", - заявили в Брюсселе.

В коммюнике Совета ЕС указывается, что после этого решения ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, теперь распространяются на 269 физических лиц и 53 организации.

Санкции включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций.