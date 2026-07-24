Brent подешевела до $97,4 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось вечером в пятницу, Brent остается ниже отметки в $100 за баррель.

К 18:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,31 (3,29%), до $97,38 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $2,29 (2,48%), до $89,9 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене более чем на 6%, причем Brent обновила максимум с 22 мая, WTI - с 4 июня. Аналитики отмечают, что снижение котировок в пятницу является коррекцией после такого резкого скачка, вызванного эскалацией военных действий на Ближнем Востоке.

Накануне американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. CENTCOM сообщил, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив. Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что те нарушили морскую блокаду. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если атаки не прекратятся.

23 июля Минэнерго Казахстана проинформировало о временном снижении уровня добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Погрузка нефти на танкеры на терминале, которые в последнее время подвергаются участившимся атакам БПЛА, приостановлена для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.

"Напряженность на Ближнем Востоке в связи с продолжающимися атаками США на Иран, плюс действия хуситов в Красном море и перебои на КТК неизбежно подтолкнули цены на нефть вверх из-за опасений сокращения поставок", - отметил аналитик Rystad Джанив Шах.